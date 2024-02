Pertosse e virus sinciziale | morta neonata

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ancona, 6 febbraio 2024 - Mix letale direspiratorio: èieri pomeriggio a soli 15 giorni di vita una, al presidio pediatrico dell'ospedale Salesi di Ancona. La piccola era nata lo scorso 21 gennaio, dopo un parto senza alcuna complicazione. Nell’arco di due settimane, i genitori della bambina sono passati dalla gioia più grande alla disperazione più profonda. Ecco la ricostruzione della tragedia. I sintomi Dopo il parto e il periodo di degenza previsto, la piccola era tornata a casa con la mamma, nei giorni seguenti la comparsa dei sintomi: una tosse insistente, accompagnata da catarro e febbre. La corsa in ospedale Sabato 3 febbraio i genitori l’hanno portata al pronto soccorso del Salesi per guarire i disturbi respiratori. Inizialmente la ...

Ancona: era nata il 21 gennaio dopo un parto senza complicazioni. I sintomi che hanno fatto allarmare i neo genitori, la corsa in ospedale e la lotta per tentare di salvarla. Il professor Bassetti: “I ...Appena 15 giorni di vita che non è stata benevola con una neonata e la sua famiglia: una tragedia è avvenuta all'Ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona dove ieri pomeriggio la piccola è morta a causa ...Neonata muore di pertosse dopo soli 15 giorni dalla sua nascita. Inutili i tentativi di salvarla da parte del personale dell'ospedale di Ancona ...