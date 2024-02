Perseguita minorenne | la segue sul bus e l’aspetta davanti a scuola | braccialetto elettronico per un 33enne straniero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bergamo, 6 febbraio 2024 – Si è invaghito di una ragazzina e ha iniziato arla, incurante della differenza di età e del rifiuto della. Per mesi, a partire da settembre 2023, unha pedinato una studentessa, arrivando a seguirla a bordo del bus scolastico, cercando di avvicinarla in ogni modo e provando a coinvolgere persino i suoi genitori. Per questo i carabinieri della stazione di Calcio hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l'applicazione del, a carico dele irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento arriva al termine dell'indagine dei carabinieri, seguita alla denuncia della vittima. Lo stalker, in più occasioni - seppur ...