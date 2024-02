Però Facebook “segnala” le foto dei trattori a Parigi evidentemente manipolate

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 6 febbraio 2024) In questi giorni, l’Europa è al centro delle manifestazioni, delle mobilitazioni e delle proteste degli agricoltori. Migliaia die mezzi agricoli hanno paralizzato alcune delle principali strade e autostrade in direzione delle grandi città e delle capitali del Vecchio Continente. Parallelamente a tutto ciò, stanno circolando sui social alcune immagini. Come ladeiarrivati ae delle balle di fieno che hanno occupato parte degli Champs-Élysées, fin sotto alla Torre Eiffel. Si tratta,, di immagini false. Generate dall’intelligenza artificiale. Scatti non reali che hanno ottenuto un notevole riscontro sui social, conche – attraverso il lavoro dei fact-checker indipendenti – ha provveduto a etichettare i contenuti. Ma questo sembra il classico ...