Perfect Days è meraviglioso

Wim Wenders , regista di Perfect Days candidato gli Oscar 2024 come Miglior film Internazionale per il Giappone, è stato ospite a Che Tempo Che Fa. ... (funweek)

La spiegazione del finale di Perfect Days, il film di Wim Wenders che ha conquistato il pubblico in questo inizio del 2024 ...Hirayama è un uomo comune. Vive solo in una modestissima casa alla periferia di Tokio. Del suo passato non sappiamo quasi nulla. Suo padre sembra sia stato un uomo difficile; ha una sorella che incont ...Candidato agli Oscar 2024, Wim Wenders è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ per raccontare il film nelle sale ‘Perfect Days’.