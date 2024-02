Percorso avviato per il raddoppio dello svincolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) MARSCIANO - "Sul tema della piastra logistica connessa alla viabilità e aldella E45 Marsciano-Collepepe esiste unda tempo in piena sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Regione Umbria, caratterizzato da studi, progettazioni e confronti in seno alla conferenza dei servizi". Con queste parole la Lega di Marsciano intende fare chiarezza e mettere fine alle polemiche che avevano visto, nei giorni scorsi, l’organizzazione di un presidio sulla E45 organizzato dai gruppi di opposizione. "Pensavano forse – aggiunge - che in tre mesi si potesse avviare il cantiere senza espletare le dovute pratiche burocratiche o hanno già dimenticato quanto votato in aula? La spiegazione è chiara a tutti ed è da rintracciarsi nel desiderio di visibilità dettato dall’imminente ...