Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilaffronta un momento senza precedenti, segnato da un mix di rabbia, delusione e speranza mentre si prepara per la sua terza elezione parlamentare civile consecutiva. Nonostante il contesto storico di governo militare e dittatura, questo momento dovrebbe essere celebrativo; tuttavia, sul votoincombono presunte interferenze militari. Lesegnate da polemiche, tra cui un ex primo ministro dietro le sbarre e un altro di ritorno dall’esilio autoimposto con condanne penali cancellate. In questo momento cruciale per una nazione di 241 milioni di abitanti, l’importanza delleè sottolineata dal significato geopolitico del, essendo un acerrimo rivale dell’India, condividendo confini instabili con l’Iran e l’Afghanistan ...