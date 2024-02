Perché la polemica sull' evento di Amato a San Vittore è basata sul nulla

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un’ondata di polemiche si è scatenata attorno alla (presunta) decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) di cancellare la presentazione del libro scritto presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano, e dalla giornalista Donatella Stasio (intitolato “Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società”), prevista questa mattina nel carcere di Sandi Milano. C’è chi ha parlato di “triste sapore di censura”, come l’ex garante dei detenuti Mauro Palma, e chi, come un altro presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, ha visto nella decisione del Dap la volontà di mandare un messaggio molto chiaro: “Di Costituzione è meglio non parlare”. La responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani, ha invece parlato di decisione “grave”. In verità, il caso ...