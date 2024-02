Perché i cani scodinzolano? Le risposte della scienza che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) Adottare un quattro zampe è sicuramente un atto d’amore, un modo per dare e ricevere affetto incondizionato. È anche una grande responsabilità, ci si impegna per tutta la vita nell’accudimento di un altro essere vivente che dipende in tutto e per tutto dal suo amico umano. Saperefa parte del processo di studio del suo linguaggio del corpo. Meglio lo si conosce, più si è in grado di capire se il cane sta bene sia dal punto di vista fisico che psicologico o se, invece, ha bisogno di aiuto. Che sia un modo per comunicare con i propri simili o con gli esseri umani, che sia triste o entusiasta, in ansia o preoccupato: è necessario sapere analizzare anche il contesto in cui si manifestano determinati comportamenti, così da avere un indizio in più sulla natura dello stato d’animo. Se Fido scodinzola con la coda ...