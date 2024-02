Perché Giovanbattista Cutolo è stato ucciso a Napoli | “Un foro nel petto”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 febbraio 2024), promettente musicista del Conservatorio S. Pietro a Majella, è, a Piazza Municipio, il 31 agosto 2023 da un pregiudicato minorenne, a causa di un litigio nato per il maldestro parcheggio di un motorino. Il ragazzo ha sparato tre colpi di pistola a Giogiò, il terzo dei quali quando il musicista era già a terra. Quel giorno, verso l’alba,si era recato in un paninoteca della zona, il Dog Out, per festeggiare il compleanno di un amico, insieme a una manciata di giovani conoscenti. Ad attenderli, un gruppo di minorenni, appartenenti alla microcriminalità locale che, stando a quanto riportato dalle cronache, avrebbero iniziato a provocaree gli amici con scherzi sempre più pesanti, lamentandosi del fatto che il ...