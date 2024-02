Perché Dargen D’Amico indossa sempre occhiali da sole? “Mi dà fastidio…”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha spiegato in più occasioni il motivo per cui in scena, sia sul palco che in televisione, inforcaun grosso paio dicolorati con lenti scure. Il motivo di questa peculiare scelta di guardaroba è riferita a due considerazioni di diverso genere, una prettamente fisiologica, e un’altra, che rientra più decisamente nella sfera del gusto. Il rapper e giudice di X-Factor, in un’intervista, ha dichiarato di usarli innanzitutto per questioni di fotofobia: “In primo luogo la luce mi da molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi”. D’altro canto, però, glipersono presto diventati anche un segno distintivo: “Mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro“. Più di recente, ...