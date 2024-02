Perché aumentare i posti in carcere non serve a risolvere il sovraffollamento | come dice Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 febbraio 2024) Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ha risposto alle domande di Fanpage.it suldelle carceri in Italia e sulle soluzioni proposte dal governo: soprattutto, ampliare i carceri esistenti. Sono "cose che abbiamo sentito moltissime volte in passato", sbagliate sia "in astratto" che nella pratica, e che anche se venissero attuate non risolveranno il problema.