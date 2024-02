Per sette chilometri si chiude tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono quasi 15mila i pendolari che ogni giorno si spostano in treno tra Lecco e Bergamo sfruttando le 40 corse quotidiane disponibili che tra andata e ritorno, o meglio si spostavano in treno, perché da ieri la linea tra ponte San Pietro e Bergamo è interrotta. Si tratta di molti studenti, delle scuole superiori e dell’università e di tanti lavoratori. Non hanno altre alternative, se non la strada in auto o i bus sostitutivi, che però ci impiegano molto di più dei treni. "La linea ferroviaria Lecco-Bergamo, sebbene magari meno utilizzata e con meno corse rispetto ad altre, paradossalmente è molto più importante – sottolinea Giorgio Dahò (nella foto), veterano dei pendolari, oltre che loro storico rappresentante –. Non ci sono infatti altre alternative ferroviarie rispetto ad altre zone". Per questo il portavoce dei viaggiatori non si capacita di come sia possibile che una tratta ...