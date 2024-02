Per riformare il lavoro statale servirebbe una legge Sgarbi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Modesta proposta: per chi lavora per lo stato, introduciamo l’obbligo di avere anche un’attività privata. Avete capito bene, l’obbligo e non la proibizione; un po’ come nel Seicento gli ebrei sefarditi costringevano tutti a imparare un’attività manuale, così che non si perdessero nei fumi dei mestieri astratti. Imporre l’obbligo di attività privata parallela sarebbe un presidio di eccellenza: indurrebbe infatti i dipendenti pubblici a maggiore duttilità e aggiornamento più costante. Sarebbe un presidio di merito: mentre nella notte dell’impiegospesso tutte le vacche sono bigie, l’attività privata spietatamente distingue fra chi è bravo e no, informazione che può tornare utile allo stato, affinché ne tragga le debite conseguenze. Sarebbe un presidio di efficienza: costretti dall’interesse personale, i dipendenti pubblici eviterebbero di perdersi in ...