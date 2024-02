Per piacere alle casalinghe | Gazzelle | una sfida senza precedenti a Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Non mi servirebbe andarci, in tanti me lo hanno detto. Sono in una condizione secondo me vantaggiosa, non rischio di essere percepito come uno che deve riprendere in mano la propria carriera. Vado in un momento buono, questo mi dà serenità». Questo è lo spirito di Flavio Bruno Pardini, in arte, in vista del 74° Festival di, il primo per lui, dove parteciperà con il brano Tutto qui. «Avevo voglia di fare un'esperienza forte dal punto di vista emotivo, di dare una scossa alla mia quotidianità. Uscire dalla situazione di comfort e consapevolezza artistica, in cui ho chiaro chi sono, cosa sto facendo. Avevo voglia di trovare un motivo per far battere un po' il cuore. Ho fatto tante cose a livello lavorativo, su tutte l'Olimpico lo scorso giugno. Ora ho pensato: voglio fare. Ci sono stati tanti grandi, Vasco, ...