Per gli esperti delle scommesse il podio sarà tutto femminile

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo la pubblicazione dei testicanzoni, i bookmakers si sono scatenati con i pronostici di Sanremo 2024 alla caccia del vincitore o vincitrice. Incrociando dati, interazioni social, vendite e ascolti Spotify, le tre favorite sono Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso. Seguite, come outsider da non sottovalutare, da Loredana Berté. Chi la spunterà? Da ricordare che, da Arisa con Controvento, una donna non vince il Festival da 10 anni. Da Fiorella Mannoia a Emma, Sanremo 2024 svela i big in gara ...