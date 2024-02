Per chi fanno il tifo i cantanti di Sanremo 2024? La ‘fede’ dei protagonisti

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ arrivato il momento della prima puntata died è sempre più alta l’attesa per la 74ª edizione del Festival. Sono 30 iin gara e si esibiranno tutti già dalla prima puntata. Definito anche il nome del primo co-conduttore: ad affiancare Amadues ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano ‘Due vite’. Definita anche la scaletta della prima serata: subito sul palco Clara, a concludere ‘Il Tre’. Per chiildi? In testa alle preferenze il Milan con ben 6si rossoneri. Sul podio il Napoli con 5si, poi sul gradino più basso del podio l’Inter con 4 preferenze (più il conduttore Amadeus) A completare tresi a testa ...

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in una Circolare inviata agli atenei, precisa che, in occasione dell’imminente accreditamento dei ... (orizzontescuola)

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in una Circolare inviata agli atenei, precisa che, in occasione dell’imminente accreditamento dei ... (orizzontescuola)

Si chiama Whitney Wright e nelle ultime settimane di guerra si è dichiarata filo-palestinese. Le accuse: il governo che uccide le ragazze senza velo la usa per spingere la propaganda contro Israele ...In Bahrain si prevede un clima caldo e soleggiato durante i test pre-stagionali di F1 2024, con temperature che supereranno regolarmente i 20 gradi, ma non andranno oltre i 24. Venerdì dovrebbe essere ...A gennaio 2024 aumenta la bolletta del gas, le ragioni sono la fine del mercato tutelato e lo stop allo sconto sull’Iva che è stata riportata al 22% per tutti gli utenti (tranne per quelli ...