Pensioni | uscita anticipata sempre più lontana E l’assegno rischia di calare ancora

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 –di alrsi il momento del pensionamento per milioni di giovani. Edi diventare più magroper chi riuscirà a conquistare il traguardo. Anche perché la previdenza integrativa rimane una ciambella di salvataggio utilizzata da pochi. L’ultima indagine effettuata da Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, disegna un quadro di una vera e propria emergenza. Nel 2024 in Italia il rapporto spesastica/PIL - uno degli indici con cui si misura la sostenibilità del welfare pubblico - salirà al 16,2% dal 15,8% del 2023: un aumento dovuto anche alla rivalutazione delleper effetto dell’inflazione e che inciderà in modo significativo sul futuro del sistema ...

Dalle pensioni ai salari, il governo fa guerra ai giovani: con retribuzioni misere anche l'uscita anticipata dal lavoro è impossibile. Le pensioni sono un miraggio e il lavoro è sempre più povero e ..."E' incredibile come questo governo, nonostante slogan e promesse, sia riuscito a penalizzare tutte e tutti: anche i giovani, come le donne, sono poveri al lavoro e saranno sempre più poveri in pensio ...