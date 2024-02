Pensioni e salari | la guerra del governo ai giovani | “Retribuzioni misere e uscire prima dal lavoro è impossibile”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lesono un miraggio e ilè sempre più povero e precario. Le politiche del, in sostanza, penalizzano i. Questo è il messaggio lanciato dalla segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione: “È incredibile come questo, nonostante slogan e promesse, sia riuscito a penalizzare tutte e tutti: anche i, come le donne, sono poveri ale saranno sempre più poveri in pensione, e di fatto per loro saràaccedere a quella anticipata”. Secondo la Cgil irischiano di essere i più penalizzati dalle politiche del: “Non solo perché gli under 35 fanno più fatica ad entrare nel mercato dele quando lo fanno hanno contratti atipici o ...