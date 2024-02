Pensioni di 4 generazioni a confronto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 – La pensione di quattrodi italiani di oggi (di 30, 40, 50 e 60 anni) messa ada Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, in collaborazione con Smileconomy. Con l’elaborazione di un caso di studio ad hoc su 8 profili di uomini e donne italiani, pari a 3.182.376 abitanti (poco più del 5% della popolazione) che nel corso del 2024 compiranno 30, 40, 50 e 60 anni (ovvero i nati nel 1994, 1984, 1974, 1964) e che andranno in pensione tra il 2031 e il 2062 (M30, M40, M50, M60, F30, F40, F50, F60). Per quanto riguarda la pensione pubblica: per quel 53% di occupati in queste fasce d'età, rappresentativi di 1.694.007 lavoratori, l’età di pensionamento va dai 65 anni e 6 mesi dei cinquantenni fino ai 68 anni dei trentenni; la stima dei valori delle...