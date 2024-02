Pensionato multato per aver riparato una buca in strada vince il ricorso | non dovrà pagare 800 euro

Beppe Grillo è tornato in tv ieri sera da Fabio Fazio dopo 10 anni e ha parla to a ruota libera di molti argomenti, tornando anche , indirettamente ... (ilnotiziario)

A maggio dell'anno scorso si era visto recapitare il verbale dal Comune di Barlassina. Ora è raggiante: «Sapevo di non aver fatto nulla di male, ho solo agito per il bene della collettività» ...Barlassina (Monza Brianza), 6 febbraio 2024 – Il giudice di pace civile di Monza ha annullato la multa di quasi 900 euro presa dal pensionato Claudio Trenta per avere coperto una buca del paese dove ...Il pensionato salito alla ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dopo aver riparato una buca sta lavorando alla creazione di una lista civica per le prossime elezioni a Barlass ...