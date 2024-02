Pensionato multato per aver coperto una buca Dopo nove mesi | la svolta | sanzione annullata

(Di martedì 6 febbraio 2024) Barlassina (Monza Brianza), 6 febbraio 2024 – Il giudice di pace civile di Monza ha annullato la multa di quasi 900 euro presa dalClaudio Trenta perunadel paese dove abita, Barlassina.fa il 72enne, durante una passeggiata con il suo cane ha notato lae,e acquistato un sacco di bitume, ha sistemato il pericolo per la sicurezza dei passanti e degli automobilisti. Lo ha fatto di sua spontanea volontà, senza alcuna autorizzazione ufficiale, e per questo si è visto recapitare unasalatissima dal Comune. Il, assistito gratuitamente dall’avvocato Mariella Casartelli, sua concittadina, ha presentato ricorso al giudice di pace ...

Beppe Grillo è tornato in tv ieri sera da Fabio Fazio dopo 10 anni e ha parla to a ruota libera di molti argomenti, tornando anche , indirettamente ... (ilnotiziario)

Barlassina (Monza Brianza), 6 febbraio 2024 – Il giudice di pace civile di Monza ha annullato la multa di quasi 900 euro presa dal pensionato Claudio Trenta per avere coperto una buca del paese dove ...Il pensionato salito alla ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dopo aver riparato una buca sta lavorando alla creazione di una lista civica per le prossime elezioni a Barlass ...Barlassina. Martedì l'udienza riguardante il ricorso presentato da Claudio Trenta: il pensionato prese una multa per aver rattoppato una buca ...