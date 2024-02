Pene più severe per chi aggredisce gli insegnanti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non si fermano gli episodi di violenza nelle scuole: mentre non si è ancora spenta l'eco del pestaggio subito da un preside di Taranto, è infatti di ieri la notizia della professoressa di Varese accoltellata da uno studente prima dell'inizio delle lezioni, facendo così diventare sempre più urgente il problema di garantire le misure di sicurezza per il corpo docente. Queste aggressioni, sempre più frequenti, sono la spia di una deriva in atto da tempo, che mette in discussione l'autorevolezza e il prestigio dell'istituzione-scuola minando la stessa figura educativa all'interno di una società in cui sta perdendo ogni valore il principio di autorità. «Quando l'autorità è legittima – ha detto il ministro Valditara – è un elemento essenziale per il funzionamento di uno Stato democratico». È chiaro che occorre, a questo punto, un'operazione sia repressiva che di più vasta portata culturale. ...