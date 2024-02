Pedoni | l’impegno di Lecco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)si conferma una città a misura di pedone, sono infatti partiti i lavori per la realizzazione di una serie di attraversamenti sicuri che segnaleranno la presenza di persone in transito nei tratti sprovvisti da semafori. Una segnaletica verticale luminosa illuminerà ie avviserà gli automobilisti della loro presenza. "I cinque interventi “salva pedone” sono stati scelti come prioritari rispetto all’attenzione rivolta alla mobilità “dolce” e al contenimento dell’incidentalità - spiega l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi -. Vogliamo introdurre sistemi di sicurezza lungo gli attraversamenti, in punti critici della città, per favorire gli spostamenti". Gli interventi sono finanziati dal Comune con il contributo di Regione Lombardia.