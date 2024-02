Pazzo di te di Renga e Nek a Sanremo 2024 | significato canzone | ecco di cosa parla

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 6 febbraio 2024)di te è ladie Nek, in gara al Festival di. I due celebri artisti partecipano per la prima volta in coppia alla 74esima edizione del Festival dellaitaliana, dopo il loro sodalizio artistico iniziato nel 2022.qual è ildel brano sanremese.di te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.