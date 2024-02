(Di martedì 6 febbraio 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Qualificazioni europee ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i ...

Non si placano in El Salvador le polemiche dopo la decisione annunciata dal Tribunale supremo elettorale (Tse) che, per il malfunzionamento del sistema informatico di scrutinio, ha disposto a partire ..."We Are Sinners", è questo il nome del cocktail creato dal barman leccese. L'ingrediente chiave è proprio il Black Sinner, liquore al caffè creato da Bruno Vanzan, distribuito in tutta Italia da ...Per giocarti lo scudetto in certe partite non puoi sbagliare nulla, non puoi farti anticipare da Pavard e devi fare tuo il duello con Thuram. La Juventus sta facendo un percorso sopra le prospettive ...