Parc des Princes | la sindaca di Parigi contro il PSG | «Non è in vendita»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le parole di Anne Hidalgo,di, sul tentativo del PSG di vendere Ildes: «Lo stadio è un bene deini» Anne Hidalgo,di, ha risposto al PSG dopo il tentativo del club di mettere inilDes, lo stadio cittadino del club, che secondo la proprietà qatariota non è adatto alla squadra. In molte occasione El-Nasser ha rivolto delle critiche pesanti alla giunta della capitale francese, accusandola di voler sabotare la sua proprietà. Di seguito le sue parole a Ouest-France. «lo ripeto oggi una buona volta per tutte non ci sarà alcunadeldes, si tratta di un patrimonio dei ...