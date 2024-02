“Papà | ma poi torni?” Fedez se ne va e la figlia Vittoria piomba nella preoccupazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024)e Chiara Ferragni, la decisione e le voci di crisi. Si continua a parlare del rapporto tra i due personaggi famosi dopo le turbolenze provocate dal “pandoro-gate” seguito da altre vicissitudini. L’influencer più popolare d’Italia sta vivendo uno dei suoi momenti più bui dopo la multa di un milione d’euro dell’Antitrust, le indagini per truffa aggravata e la fuga di diversi sponsor. L’ultimo brand ad annunciare la risoluzione del contratto con Chiara Ferragni è stata Pigna che “esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. La società legata all’influencer ha contestato la decisione, ma la fuga di sponsor continua. Ora l’attenzione è concentrata sul rapporto cone la sua ultima decisione fa discutere. Leggi anche: “Hanno ...