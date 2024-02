Palmeri | «Inzaghi ha rischiato Ma lo spogliatoio era dalla sua»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tancredi, inviato di Sportitalia, nel corso della puntata odierna ha parlato dell’Inter e del percorso fatto da Simonesulla panchina dei nerazzurri dopo una finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City. FUTURO – Nel corso del servizio su Sportitalia, il giornalista Tancrediha parlato del percorso che Simoneha fatto sulla panchina dell’Inter dopo una stagione in cui hagrosso. Queste le sue parole: «Il momento crocevia credo siano state quelle 24/48 ore alla vigilia del ritorno di Champions League dei quarti di finali. In quel momento, sui giornali, c’era il casting per il futuro dell’allenatore dell’Inter. C’era un 50% della tifoseria che era scettica sul suo operato, che ancora si risentivano per lo scudetto perso contro il Milan. ...