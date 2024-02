Pallanuoto Serie C La Reggiana surclassa Trento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)2110NUOTO: Sirianni, Magnani L.S., Montante, Roldan, Lepore, Ruini, Curti, Magnani C., Bussei, Borsari, Righetti, Algeri, Bazzani. All. Franceschetti. RARI NANTES: Guadagni, Bridi, Frate, Josimov, Bianco, Furlani, Viola, Margonari, Madejski, Cristofaletti, Mittempergher, Fedrizzi. All. Scannicchio. Reti: Bussei (6), Montante (5), Righetti (3), Curti (2), Roldan (2), Ruini, Borsari, Algeri (R); Frate (6), Mittempergher (2), Furlani, Margonari (T). Parziali: 3-3, 9-6, 13-8. La(9) fa tris, mantenendosi al comando del campionato, aggiudicandosi in maniera netta lo scontro al vertice con(6). In via Melato gli uomini di Franceschetti faticano in avvio, partendo molto contratti, e soffrono l’avvio a viso aperto degli ospiti, prima ...