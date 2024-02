Pallanuoto | Mondiali | il Setterosa travolge il Sud Africa 25-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Da segnalare 5 reti per Giustini, 4 Marletta, 3 Avegno, Giustini e Cergol, 2 Cocchiere, 1 Tabani, ... (oasport)

Anche nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2024 di Pallanuoto femminile arriva una larga vittoria per il Setterosa, come ampiamente ... (oasport)

Le azzurre del ct Silipo mettono al tappeto le rivali per 25-3 con cinquina di Giustine DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Marcia spedito il Setterosa ai Mondiali di Doha. Le azzurre del ct Silipo battono ...Anche nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriva una larga vittoria per il Setterosa, come ampiamente previsto alla vigilia, con l'Italia che liquida il Sudaf ...Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Olanda. Girone B: Spagna, Grecia, Cina, Francia. Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda. Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada ...