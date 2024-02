Pallanuoto | Mondiali donne Italia travolge Sudafrica | quarti con Canada

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le azzurre del ct Silipo mettono al tappeto le rivali per 25-3 con cinquina di Giustine DOHA (QATAR) - Marcia spedito il Setterosa aidi Doha. Le azzurre del ct Silipo battono agevolmente ilper 25-3 (6-1, 5-1, 6-1, 8-0) e si giocherà idi finale giovedì alle 10.00 contro i

Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Olanda. Girone B: Spagna, Grecia, Cina, Francia. Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda. Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada