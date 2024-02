Pallanuoto | Carlo Silipo parla chiaro | “Partita facile | ora iniziano i veri Mondiali”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tuttoper il Setterosa nel secondo impegno di questidi Doha. Le azzurre, vittoriose all’esordio 22-10 contro la Gran Bretagna, hanno ottenuto il secondo successo del Girone D contro il Sudafrica. Un perentorio 25-3 per le ragazze diche hanno interpretato nella maniera migliore la, cercando anche di divertirsi. Giovedì 8 febbraio ci sarà la sfida contro il Canada e sarà già un confronto importante per la compagine tricolore. Una vittoria contro la formazione in questione, garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale e significherebbe un bel passo in avanti in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. In campo femminile sono otto le squadre già certe della partecipazione alla rassegna a Cinque Cerchi: Francia (paese ospitante), Olanda e Spagna ...

Doha – E' stato un grande esordio per il Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto a Doha. l'Italia di Coach Carlo Silipo vince con la Gran Bretagna e di…