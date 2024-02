Pallamano Prato | un anticipo fortunato a Follonica

(Di martedì 6 febbraio 2024) Terzo successo consecutivo per la, che sta attraversando un ottimo momento. Ed il successo ottenuto sul campo delnell’della terza giornata di ritorno, è anche prezioso per la classifica, perché la squadra allenata da Massimo Di Vita sale al secondo posto, raggiungendo proprio gli avversari sconfitti nel derby. Liccese e compagni si sono imposti per 25-21 al termine di una partita tirata. IL tabellino dei pratesi: Messeri Gi., Liccese 7, Francalanci, Scrivo, Panzani, Balò 3, Ciabatti, Stocker, Jelassi 4, Colò, Pozzi 4, Messeri Ga., Fratini Al. 5, Nieri, Mocellin 2, Dentico. Da segnalare l’espulsione di Francalanci al 29’19’’ del primo tempo. La classifica del girone B serie A Bronze: Bologna United 16 punti; Modena e Starfish...

Pallamano Prato in campo a Follonica oggi (inizio alle ore 18) per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Bronze ... (sport.quotidiano)

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha reso noto il programma per le Final della Coppa Italia 2024 di pallamano, che si giocherà al Play Hall di Riccione dall'1 al 4 febbraio prossimi. Le migliori ...Unica nota positiva da segnalare l’ingresso nella rosa dei volti vuoi, Gnip, Del Freo e Cani provenienti dalla Pallamano Prato. Pesante l’assenza del capitano Matteo Franceschini costretto ancora ai ...Successo per la Pallamano Camerano Femminile che batte in trasferta il ...un obiettivo raggiunto adesso però non è finita perché abbiamo ancora da affrontare Prato e Chiaravalle e possiamo ancora ...