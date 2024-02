Palermo | rapina a mano armata un esercizio commerciale del centro | arrestato

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ha dato corso all’esecuzione dell’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale diha disposto l’applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto responsabile di due rapine consumate ed una tentata, aggravate, perpetrate tra l’11 ed il 20 novembre 2023 in altrettanti esercizi commerciali delcittadino. L’, utilizzando il medesimo modus operandi, dopo aver minacciato gli impiegati con una pistola ed in un caso con un coltello, si faceva consegnare il denaro presente all’interno dei registratori di cassa. Un impulso deciso alle laboriose attività investigative, svolte dai poliziotti della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al ...

