PalaBasletta addio Iniziata la demolizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il giorno è arrivato. Da ieri mattina sono iniziate le operazioni preliminari alladel, lo storico palazzetto dello sport, casa del basket vigevanese sino alla scorsa stagione, destinato a essere abbattuto per lasciare posto a un impianto moderno, della capacità di un migliaio di posti che nei piani diventerà il fulcro delle “minors“ e che consentirà di lasciare spazi fruibili al PalaElachem di via Cappuccini. La storica palestra che si affaccia su via Carducci avrebbe dovuto essere demolita alla fine dell’estate scorsa; il termine era stato poi procrastinato con varie motivazioni, non ultima quella di non creare ulteriori disagio con la concomitanza del cantiere per il consolidamento della sponda del Naviglio. Una decina di giorni fa pareva fosse la volta buona, salvo scoprire la presenza di elementi in Eternit sulla ...