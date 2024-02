Pagare “sull’unghia”? Ora si può | “Il chip si mette con lo smalto”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/Centemero.mp4 Il futuro dei pagamenti cashless si intreccia già ora con le avanguardie dell’Intelligenza Artificiale. Quello raccontato da Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard, è un progresso a portata di mano. In molti casi, già ben avviato. Intervenendo alla Ripartenza 2024 di Milano, il top manager ha descritto l’approccio dell’azienda alle potenzialità offerte dall’AI. “Utilizziamo l’Intelligenza Artificiale già dal 2013, soprattutto nell’ambito di cyber security per la protezione dei dati. Una volta che funziona per noi, la mettiamo a disposizione delle grandi o piccole aziende e anche sulle situazioni d’uso di tutti i giorni”. Negli ultimi anni, poi, queste tecnologie hanno avuto uno sviluppo esponenziale, arrivando a prefigurare soluzioni impensabili. Ai microfoni di Nicolaporro.it, Centemero ha ad ...