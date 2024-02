Padel | il Mondiale Seniors 2024 si gioca in Spagna

(Di martedì 6 febbraio 2024) Alicante (), 6 febbraio– La scelta della Federazione Internazionaleè caduta sulla. Sarà La Nucía (Alicante), località della Comunitat Valenciana, a ospitare la terza edizione del FIPWorldChampionship – ilVeterani - dal 15 al 20 aprile. La Fip ha dunque deciso di affidarsi all'esperienza della Federazione della Comunitat Valenciana (FPCV) – già al centro di altri grandi eventi internazionali - per organizzare l'atteso evento evento iridato, in piena sintonia con la Federazione spagnola di. Saranno i 20 campi del ‘Clubpoint La Nucía’ e del ‘Clubpoint Villaitana’, ad accogliere le atlete e atleti delle 16 rappresentative nazionali ...

