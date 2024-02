Ovviamente Ben Affleck possiede un paio delle rarissime Air Jordan 4 Bred Reimagined

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bensi sta mettendo in mostra. Dopo aver rispolverato la Ben & Jerry's x Nike SB Dunk Low alla fine del mese scorso, il più grande sneakerhead di Hollywood ha appena tirato fuori la Air, la scarpa che tutti definiscono già la sneaker dell'anno - un'impresa non da poco, considerando che non è ancora uscita. Avvistato in una giornata particolarmente piovosa a Los Angeles (rara, ma capita!), l'attore premio Oscar è stato visto indossare un cardigan di lana di Brunello Cucinelli, abbinato a una giacca di Carhartt. Molti di voi penseranno automaticamente che si tratti della Detroit Jacket, ma in realtà si tratta della rarissima Traditional Jacket. Questo modello è stato introdotto per la prima volta negli anni '80, quando l'abbigliamento da lavoro era fatto per, beh, lavorare davvero, ed ...