Ostaggi rapiti da Hamas | 32 sarebbero stati uccisi | la reazione di Israele

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono almeno 32 glidanel raid del 7 ottobre ad aver perso la vita. Lo afferma il New York Times, venuto in possesso di un rapporto interno dell’esercito israeliano. Trentadue morti rappresentano un quinto delle centotrentasei persone rapite nel raid. Secondo l’esercito 32 sono i morti confermati, e avrebbero perso la vita entro 24 ore dal raid. In quella tempistica potrebbero aver perso la vita altre venti persone, queste ultime non ancora confermate.Leggi anche: Liberazione deglie cessate il fuoco per due mesi: “Accordo vicino tra” La disperazione delle famiglie deidaLe famiglie dei 32, la cui morte è stata confermata, sono state informate dalle autorità ...