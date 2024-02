Ospiti e scaletta della prima serata del Festival

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutto pronto per Sanremo 2024. Il green carpet è stato srotolato. I primi look si sono mostrati al cospetto dell’Ariston, ora tocca alle canzoni. Si parte con unamonster in cui, a differenza degli altri anni, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Il che significa che stasera si finisce intorno alle 2. (Per la gioia di Fiorello e dei compagni di Viva Rai 2… Viva Sanremo).A votare è la giuriasala stampa, tv e web. Alla fineAmadeus, conduttore e direttore artistico per il quinto anno consecutivo del, comunicherà i primi 5 classificati. Marco Mengoni sul palco con Anna Marchesini nel cuore Ad affiancarlo in questainaugurale sarà un co-conduttore d’eccezione, Marco Mengoni, che farà anche il mestiere che gli viene meglio. Canterà Due ...