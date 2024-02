Osimhen | problemi addominali A rischio la semifinale di Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’attaccante del Napoli, Victor, al momento impegnato con la sua Nazionale, la Nigeria, in, non è volato insieme alla squadra a Bouaké per lacontro il Sudafrica. La partita è prevista domani per le ore 18 italiane. In questo momento, come riportato dall’account ufficiale della Nazionale, il calciatore è sotto osservazione medica e si attende di capire s esporta raggiungere la squadra e prendere parte all’incontroperI membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00., invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un ...