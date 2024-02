Osimhen | problema risolto È già in viaggio per raggiungere la squadra

(Di martedì 6 febbraio 2024) Allarme rientrato per Victor. L’attaccante del Napoli era rimasto ad Abidjan insieme ad un membro dello staff medico della Nigeria per curarsi da un dolore alla fascia addominale.Secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Nigeria,haile, ricevuto l’Ok dai medici, è ora inper Bouake in Costa d’Avorio, per unirsi ai compagni di. Domani alle 18 la Nigeria giocherà la sfida di semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica. Questa mattina era montata la preoccupazione a causa di un messaggio social della Nazionale che spiegava che l’attaccante del Napoli non era partito con laa causa di unaddominale. Poi il giornalista di ...

Importanti novità dalla Nigeria in merito alle condizioni di Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli era alle prese con problemi addominali come comunicato nelle scorse ore dalla Federcalcio nigeriana ...Come riportato da Gianluca Di Marzio, Osimhen ha superato il problema addominale e raggiungerà i compagni a Bouake, dove si disputerà la semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica.Nel 2025, infatti, la Coppa d'Africa si svolgerà d'estate, dunque senza problemi per i club europei come accaduto ...da una parte la Nigeria di Osimhen (in dubbio per fastidi addominali) e Lookman ...