Osimhen | è la prima scelta del Psg se parte Mbappé

ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen . L’attaccante della Nigeria si è fatto male nel finale – minuti di recupero inoltrati – ... (sportface)

Osimhen è sotto stretta sorveglianza da parte dei medici e solo se arriverà l'ok si unirà ai compagni prima della partita, altrimenti salterà la semifinale.L'ultima volta che la Coppa d'Africa si giocò d'estate, nel 2019 in Egitto, un giocatore ebbe un infarto per disidratrazione ...Victor Osimhen potrebbe saltare la semifinale di Coppa d'Africa per un " fastidio addominale ". La nazionale nigeriana ha comunicato in un tweet ufficiale la sua assenza nel volo che ha portato la ...