Oscar 2024 | quante statuette potrebbe portare a casa Oppenheimer?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ora cheha dominato anche le candidature ai 96°con ben 13 nomination, è lecito aspettarsi una piazza pulita del nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan agli Academy Awards. Statisticamente, ed in attesa dei responsi dei sindacati dei registi, produttori ed attori nelle prossime settimane di febbraio,è il frontrunner da battere. Merito non solo del record di menzioni all’edizione 96 degli(la cerimonia si terrà domenica 10 marzo), ma anche delle vittorie schiaccianti ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards; in entrambi i casi, il film biografico sulla figura enigmatica di J. Robertha portato ai trofei per il miglior film e la miglior regia. Proviamo dunque ad immaginare, candidature agli ...