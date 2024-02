Orso M90 prelevato e poi abbattuto in Trentino | «Era pericoloso per la sicurezza pubblica» Aveva inseguito una coppia di fidanzati

(Di martedì 6 febbraio 2024) È statol'M90 dopo il via libera tato dalla Provincia di Trento. «Nel cdel pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente...

(Adnkronos) – L’ orso M90 è stato ucciso. Nel c orso del pomeriggio di oggi, martedì 6 febbraio, è stata data esecuzione al decreto firmato stamani ... ()

È allucinante. Detto, fatto. Il presidente del Trentino, Maurizio Fugatti , emette ordinanza di abbattimento per M90 e solo qualche ora dopo l’orso è ... (ilfattoquotidiano)

E' stato Abbattuto l'orso M90 dopo il via libera tato dalla Provincia di Trento. "Nel corso del pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato ... (quotidiano)

È stato prelevato e abbattuto in Trentino l’orso M90 dopo il via libera dato dalla Provincia autonoma. Il presidente Maurizio Fugatti nelle scorse ... (secoloditalia)

Milano, 6 feb. (askanews) - "L'orso M90 è stato ucciso. È stata eseguita oggi pomeriggio la sentenza di condanna a morte decretata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti".L'orso M90 in seguito all'ordinanza firmata dal presidente della regione autonoma della provincia di Trento, maurizio Fusetti, è stato abbattuto. Questo fatto ha generato ...E' stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera dato dalla Provincia di Trento. Il plantigrado il 28 gennaio aveva seguito una coppia a Mezzana, in Val di Sole. L'abbattimento, nella valle trentina, ...