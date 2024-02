Orso M90 abbattuto | perché era considerato pericoloso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Trento, 6 febbraio 2024 - L’M90 è stato. Nel cdel pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell’esemplare diM90 tramite abbattimento. Una squadra del Corpo forestale trentino è entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole: l’animale è stato identificato mediante l’osservazione del radiocollare e delle marche auricolari. M90 era un animale, secondo la scala di problematicità riportata nel Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace), alla luce della sua eccessiva confidenza e frequentazione di aree urbane e periurbane. Più volte aveva seguito ...