Orso M90 abbattuto in Trentino | perché era considerato pericoloso

(Di martedì 6 febbraio 2024) Trento, 6 febbraio 2024 - L’M90 è stato. Nel cdel pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell’esemplare diM90 tramite abbattimento. Una squadra del Corpo forestaleè entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole: l’animale è stato identificato mediante l’osservazione del radiocollare e delle marche auricolari. M90 era un animale, secondo la scala di problematicità riportata nel Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace), alla luce della sua eccessiva confidenza e frequentazione di aree urbane e periurbane. Più volte aveva ...