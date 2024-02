Orso M90 abbattuto in Trentino | Motivazioni legate alla sicurezza pubblica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) Trento - La controversa decisione di abbattere l'M90, autorizzata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata eseguita nel cdel pomeriggio, in risposta a un decreto emesso dallo stesso Fugatti. L'operazione di prelievo è stata condotta da una squadra del Corpo forestale, nella Bassa Val di Sole, dopo l'identificazione dell'animale tramite il radiocollare e le marche auricolari. Il presidente Fugatti ha giustificato la sua decisione, dichiarando che l'M90 costituiva un pericolo per la, nonostante gli sforzi per dissuaderlo dalle azioni considerate pericolose. Tale pericolo è emerso soprattutto dopo che l'animale aveva inseguito per circa 800 metri una coppia di fidanzati trentenni durante una passeggiata lungo ...