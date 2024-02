Orsi del Trentino – Giustiziato M90 L’Oipa | “Eseguita la sentenza di condanna a morte di Fugatti Politica miope e nemica degli animali”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una notizia che qualsiasi ‘amico’, non avrebbe ai voluto sapere: purtroppo lM90 è stato ucciso. È statainfatti oggi pomeriggio ladidecretata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio. Sgomenta l’Organizzazione internazionale protezione, che si era fino all’ultimo appellata affinché fosse tutelata la vita e la libertà del giovane plantigrado.del, ‘’ M90,: “Unaquella della Pat, che non tutela la biodiversità” “Una...

PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano-Pesaro in direzione nord, Autostrada al momento chiusa nel tratto sud. I vigili del fuoco, infatti, sono ... (corriereadriatico)

PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano-Pesaro in direzione nord, Autostrada al momento chiusa nel tratto sud. I vigili del fuoco, infatti, sono ... (corriereadriatico)

Novità per quanto riguarda i Percorsi abilitanti . Le notizie arrivano direttamente dagli atenei, in particolare l'Università di Torino. Infatti Il ... (orizzontescuola)

Novità per quanto riguarda i Percorsi abilitanti . Le notizie arrivano direttamente dagli atenei, in particolare l'Università di Torino. Infatti Il ... (orizzontescuola)

È stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera dato dalla provincia di Trento. A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in ...La violenza di Fugatti passa ai fatti. Giustiziato l’orso M90. Un decreto di uccisione pubblicato ed eseguito immediatamente per impedirci di intervenire. Mentre lui firmava erano già pronti con le ca ...L’orso M90 è morto dopo la decisione di abbatterlo da parte del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ...