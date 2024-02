Oroscopo Paolo Fox mercoledì 7 Febbraio 2024 | Ariete stanco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’diFox per oggi,La Luna in quadratura potrebbe farti accusare un calo fisico. Sono giornate che ti stimolano a fermarti, di tanto in tanto, per riflettere sulle ultime settimane della tua vita. Toro Un evento inaspettato, una buona notizia, un piccolo vantaggio. Nel corso di questa giornata potrebbe avere le idee più chiare sul tuo futuro prossimo. Gemelli Ora che il tuo Mercurio è di nuovo favorevole, potrai prendere decisioni importanti riguardo il tuo lavoro. Cancro In una settimana di alti e bassi domani potrebbero prevalere i bassi, a causa di una Luna opposta. Se dovesse affiorare un po’ di stanchezza, cerca di concederti una pausa. Leone In questo periodo sei particolarmente preso dalle questioni di lavoro. Molto dipenderà ...